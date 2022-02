Riigikohus: mahetoetuse taotleja ei pea olema loomaomanik

Nimelt on rohumaade puhul mahepõllumajanduse jätkamise toetuse maksmise üheks tingimuseks see, et taotlejal on piisaval hulgal mahepõllumajanduslikult peetavaid veiseid, hobuseid, lambaid või kitsi. Kapteinile kuuluva Ranna talu maadel karjatati koostöölepingu alusel OÜ-le Adoranna kuuluvaid loomi, kuid PRIA leidis, et toetusnõuete täitmiseks peavad loomad olema taotleja omad. Samas kaebaja väitis, et ta ei pea olema ise üldse loomapidaja, sest toetus on mõeldud eelkõige maa korrashoiuks, mitte loomade kasvatamiseks.