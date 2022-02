President Karis: NATO liitlasüksuste lisandumine annab selge heidutussõnumi

NATO liikmesriikide kaitseväelaste igapäevane praktiline koostöö peegeldab president Karise sõnul hästi seda ühtsust, mida allianss on üles näidanud poliitilisel tasandil. «Just ühtsus on tähtsaim heidutuselement praeguses keerulises julgeolekupoliitilises olukorras. Ukraina ümber toimuv teeb jätkuvalt väga murelikuks,» sõnas riigipea.

«Pea viis ühist tegutsemisaastat Ühendkuningriigi juhitavas NATO lahingugrupis on jõudsalt kasvatanud meie ühist enesekindlust, andnud ohtralt kogemusi ja hindamatut tarkust, et seista silmitsi mistahes vastasseisuga,» sõnas riigipea. Lisaks raamriigina tegutsevale Ühendkuningriigile on lahingugrupi raames tehtav koostöö tihendanud sidemeid ja ühist tegutsemisvõimet Prantsuse ning Taani kontingentidega.