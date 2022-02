Ehkki 1991. aasta alguses moodustati Eesti politsei ja selle koosseisus Kaitsepolitsei, saadi juba siis aru, et vajaliku info saamiseks sellest ei piisa. «Pidevalt oli näha, et infot ei ole. Sa elad sellise fragmentaarse informatsiooni tingimustes, mis kriisisituatsioonis on üliohtlik, sest sa võid lihtsalt teha valesid otsuseid,» rääkis üks Teabeameti töötaja.