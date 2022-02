Oleg Sõnajalg murdunud tuulikust: üksikute poltide purunemist tuleb ette, aga et korraga...

Tuuliku murdumise tekitatud valju pauku kuulsid teisipäeva õhtul kella 22 paiku paljud tuulikupargist paari kilomeetri kaugusel asuva Salme asula elanikud. Kohalik põllumees Raimond Ellik ütles ajalehele Saarte Hääl, et õnneks on loomad praegu kõik laudas, mitte tuulikute lähedal karjamaal.

Tuulikuparki haldava Eesti Elektri omanik Oleg Sõnajalg ütles, et 2005. aastal ehitatud tuugenil purunesid torni sektsioone ühendavad poldid ja seda võis põhjustada väga tugev tuulepuhang. «Tuuliku torni sektsioone ühendab umbes sada polti, mida iga kuu kontrollitakse, samuti tehakse seda pärast tugevat tormi,» selgitas Sõnajalg. «Kõiki polte kontrollitakse hoolduses momentvõtmega, et need oleksid täpselt õige pinge all.»