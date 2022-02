Eesti lühiuudised

Õiguskantsler: kellaajaline piirang ei teeni eesmärki

Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul ei ole kellaajaline piirang avalikus siseruumis ürituste korraldamisel vältimatult vajalik nakkuse leviku pidurdamiseks, et haiglate töövõimet tagada. Seejuures lähtub piirang möödunud aasta epidemioloogilisest olukorrast ja kaaluda tuleks ka teisi võimalusi. Õiguskantsleri büroo poole pöördus ettevõtja, kes on sattunud raskesse olukorda valitsuse kehtestatud kellaajalise piirangu tõttu meelelahutusasutustele. «Kui ettevõtja on piirangute tõttu kandnud kahju, seda pole hüvitatud toetusmeetmetega ning see on ettevõtja hinnangul õigusvastane, on ettevõtjal võimalik pöörduda kohtusse ja nõuda õigusvastase või õiguspärase haldusaktiga tekitatud kahju hüvitamist,» seisab õiguskantsleri kirjas. ERR