Telia rike oli ulatuslik – parkimisest häirekeskuseni

Koroonaviiruse avaliku testimise koordinaator ja Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik ütles, et kella 15 seisuga ulatus telefonitsi testimisaega broneerida soovinud inimeste arv ligi 1400ni. Allik kinnitas, et kellelgi testiaeg registreerimata ei jää: kõnekeskuse teenindajad tegid tema sõnul tihedaid töötunde eesmärgiga helistada kõigile pöördujatele tagasi. «Õhtuks lahenes olukord nii, et inimesed said lihtsalt broneerimiskeskuselt kõne pool päeva hiljem,» lisas ta.