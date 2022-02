Biden ja Scholz kutsusid Moskvat taas sammudele pingete leevendamiseks

«Venemaa sõjalise agressiooni oht Ukraina vastu on endiselt suur ja tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Venemaa peab astuma tõelisi samme deeskalatsiooni suunas,» ütlesid liidrid Scholzi ametkonna avalduses, mis tehti pärast kahe liitlase telefonikõnet.

Scholz helistas Bidenile, et anda USA liidrile ülevaade teisipäeval Moskvas peetud näost näkku kõnelustest Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

Vene presidendi pressisekretär Dmitri Peskov teatas varem päeval, et Putini kõnelused Prantsusmaa kolleegi Emmanuel Macroni ja Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga olid hoolimata nende kestuse erinevusest asjalikud.

«See oli väga konfidentsiaalne, asjalik, töine vestlus (Scholziga). Vaevalt, et vestluse kestus on sisu mõõdupuu ja antud juhul olid läbirääkimised nii president Macroni kui ka kantsler Scholziga asjalikud ja väga-väga konstruktiivsed,» vastas Peskov kolmapäeval ajakirjanike küsimusele Putini ja Scholzi läbirääkimiste olemuse kohta ning ka sellele, miks olid need läbirääkimised lühemad kui Macroniga.