Brasiilia tulvades ja maalihetes on hukkunud vähemalt 78 inimest

«Kinnitust on leidnud 78 inimese hukkumine,» kinnitasid Riost 68 kilomeetrit põhja pool asuva Petrópolise linnavalitsus ja osariigivõimud.

Teisipäevase tugeva tormi põhjustatud õnnetuste ohvrite arv on pidevalt kasvanud ja kardetakse, et see tõuseb veelgi. Päästetöötajad jätkavad meeleheitlikult ellujäänute otsimist muda ja rusude alt.