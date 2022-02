Eestis on COVID-19 vastu kaitseta 62 500 vanemaealist

Kokku on Eestis 14. veebruari seisuga 62 500 vanemaealist, kellel ei ole kehtivat COVID-tõendit ehk kes ei ole kas üldse COVID-19 haigust põdenud, end vaktsineerinud, on jätnud vaktsineerimise kuuri pooleli, on põdenud haigust rohkem kui kuus kuud tagasi või vaktsineerinud viimati rohkem kui üheksa kuud tagasi.

Neist 25 400 elab Harjumaal, 11 700 Ida-Virumaal, 4600 Tartumaal, 4100 Pärnumaal ja 2400 Lääne-Virumaal. Esmase vaktsineerimiskuuriga hõlmatus on Eestis vanemate kui 65-aastaste seas 77 protsenti ja tõhustusdoosiga 56,5 protsenti. Eakaid, kellel puudub COVID-19 vastu igasugune immuunkaitse ehk kes pole kordagi vaktsineerinud ega haigust põdenud, on 49 000.

«Lootus, et koroonaviiruse omikrontüvi kohtleb meid leebemalt, ei osutunud kahjuks tõeseks. Selle nädala alguseks oli praeguse aastanumbri sees meie haiglates surnud koroonaviirusega 248 inimest, 78 protsenti neist vaktsineerimata. Haiglavoodite vajadus on lähenemas kriitilisele piirile, kus tuleks üle-eestiliselt plaaniline ravi haiglates taaskord lõpetada. Lisaks on suur probleem haiglapersonali haigestumine, mis tähendab, et parima ravi tagamine võib olla häiritud,» kirjeldas olukorda sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Heidi Alasepp.

Kõige haavatavamad on vaktsineerimata ja immuunkaitseta eakad, kellel on väga suur võimalus põdeda COVID-19 haigust väga raskelt. Kõik täisealised, aga eriti vanemaealised, kellel on aeg käes, peaksid viivitamatult ära tegema tõhustusdoosi, sest see suurendab hüppeliselt kaitset nii nakatumise kui ka raske haigestumise ja surma eest.

Kõigil üle 60-aastastel soovitab terviseamet vältida ühistranspordi kasutamist, huvitegevuses osalemist ja tipptundide ajal poodide külastamist. Samuti peaks vanemaealised kandma hoolsalt korralikke meditsiinilisi maske ning suhtlema praegu laste ja lastelastega vaid telefoni või elektrooniliste kanalite kaudu.