Nõmme trahvib teedehooldajat 12 000 euroga: «Muud enam üle ei jäänud»

Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri (SDE) sõnul on viimastel aastatel trahvide määramisest hoidutud, kuna Nõmme on tihedas koostöös toimiv kogukond, kus püütakse esmalt asju hea sõnaga lahendada. «Tegemist on esimeste trahvidega viimase kuue aasta jooksul. Ja need on määratud tõepoolest sellises olukorras, kus muud enam üle ei jäänud,» märkis linnaosavanem.

Paeveeri sõnul oli puudusi ka möödunud talvel, aga need said tähtajaks kõrvaldatud ning trahvimiseks põhjust enam polnud. Tänavusel lumerohkel talvel nõuetele vastavat hooldust aga tagatud pole.

«Viimasel kahel nädalal on linnaosavalitsuse peamiseks etteheiteks hooldajale suutmatus tagada teede puhastamine jääroobastest, mille sügavus ületab olulisel määral meie poolt kehtestatud nõudeid,» ütles linnaosavanem.

Nõmmel on teid kokku 184 kilomeetri ulatuses, millest 44 km on suuremad magistraalid ja kuuluvad keskkonna- ja kommunaalameti hoolduse alla. Ülejäänud 140 kilomeetrit on linnaosa halduses väiksemad ning asumisisesed teed, mida hooldab hanke võitnud Tallinna Kommunaalteenused.

Hooldusfirma esindaja Olav Saare sõnul püüavad nad tagada lepinguga sätestatut, vaatamata muutlikele ilmaoludele. «Peamised takistused kõrgel tasemel teedehoolduse tagamiseks on kestev pandeemia ja tööjõu, eriti spetsialistide vähesus,» ütles Saar.