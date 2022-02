Lume- ja libedusetõrjeks eraldatakse reservidest lisaraha

«Tänavune talv on olnud ekstreemselt lumerohke, juba detsembris sadas mõne päevaga maha sama palju lund kui tavaliselt mitme kuuga. Praeguseks on selge, et lume väljaveoks ei piisa eelarvega ette nähtud miljonist eurost ning peame olema valmis selleks, et vajadus kasvab veelgi,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.