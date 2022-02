Tallinna Lastekodu avas uue noorte perekodu

«Paraku on seni käitumisraskustega noortele peamiseks stsenaariumiks olnud kinnise lasteasutuse teenusele suunamine, sest teisi alternatiivseid teenuseid on kohtade puuduse tõttu keeruline pakkuda,» selgitas abilinnapea Betina Beškina.

Tallinna Lastekodu juhataja Meelis Kukk nentis, et kõik perekodud peaksid toetuma miljööteraapia ja traumateadliku lähenemise põhimõtetel ja selle nimel ka igapäevaselt töötatakse ja tegutsetakse. «Kui üldjuhul on perekodus kuni kuus last, siis avatud uues noorte perekodus on neli last, mis annab võimaluse noorel rohkem privaatsust ja õhku kasvada ja areneda,» rääkis Kukk.