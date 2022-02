Korduvalt psühhiaatriakliinikusse pöördunud noor mees jäeti abita. «Arst võttis Kristjanilt lubaduse, et ta ei korda suitsiidikatset»

Kõik algas juba mitu kuud enne seda, kui Kristjan (31) mullu 20. novembri õhtul vabatahtlikult elust lahkus. Ema sõnul hakkas poeg juba augustis rääkima, et tal on raske tööl käia, ja septembri keskpaigas ei suutnudki ta enam sinna minna. «Kristjan oli liimist lahti. Ta käis tihti kodus ja rääkis, et ei saa öösiti magada,» meenutas ema.