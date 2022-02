Kaitseministeerium kinnitab, et Eesti on suurendatud liitlasvägede vastuvõtmiseks valmis. Täiendav Ühendkuningriigi pataljon paigutatakse Tapa sõjaväelinnakusse. Sealjuures kasutatakse 2020. aasta suvel valminud komplekteerimisala (RSOM), mis on just sellisteks puhkudeks rajatud. Komplekteerimisala juurde kuuluvad varustuse ja transpordivahendite ladustamise ala, majutus-, remondi- ja toitlustushallid, telkimisalad, kütuse ning ohtlike jäätmete käitlemise ala ning meditsiinikeskuse laiendus koos kopteriplatsiga.