USA hinnangul on Iraani tuumakõnelustel tehtud olulisi edusamme

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei lükkas varem päeval tagasi tema sõnul absurdse väite, et riik on huvitatud tuumarelva soetamisest.

Iraan peab läbirääkimisi taastamaks 2015. aasta tuumalepe suurriikidega, mis pakkus talle sanktsioonileevendust tingimusel, et ta piirab tuumaprogrammi. Kokkulepe nimega ühine kõikehõlmav tegevuskava (JCPOA) pidi takistama Iraani tuumaarsenali soetamast, ehkki Teheran on huvi selle vastu alati eitanud.

Teherani pealäbirääkija Ali Bagheri ütles kolmapäeval Twitteris, et Viinis Iraani tuumaprogrammi üle läbirääkimisi pidavad riigid on kokkuleppele lähemal kui kunagi varem.

Mõni tund varem oli Prantsusmaa hoiatanud, et Iraanil on leppega mõistumises aega vaid paar päeva.

Khamenei ütles neljapäeval riigitelevisioonis, et Iraan peab mõtlema homsele ja varem või hiljem on riigil hädasti vaja rahumeelset tuumaenergiat.

«On märgata, kuidas vaenlaste allianss meie tuumaküsimust julmalt survestab,» ütles ta. «Nad on kehtestanud sanktsioonid meie tuumaenergiale, ehkki teavad väga hästi, et see on rahumeelne.»