Tallink vähendab süstiklaevadel koroonaviiruse testimist

Nõudlus testimisteenuse järele, mida ettevõte on seni pakkunud süstiklaevade kõikidel väljumistel alates 2021. aasta kevadest, on vähenenud tulenevalt riikide vaktsineerimisnäitajate tõusust, mis on omakorda tinginud ka reisipiirangute leevenemise, teatas laevafirma.

Koroonaviiruse antigeeni kiirtestimise pardateenus, mida pakutakse koostöös tervishoiuteenuseid vahendava ettevõttega Farmatar, on saadaval nüüdsest pühapäeviti laeva Star väljumistel vahemikus kell 10:30 kuni 22:30 ja laeva Megastar pühapäevastel väljumistel alates kell 13:30 ja esmaspäeviti esimesel väljumisel Tallinnast kell 7:30.

«Seoses sellega, et reisipiirangud on viimase kuuga leevenenud ja kuna enamikel meie regiooni klientidel on juba olemas nõutavad alternatiivsed koroonaviiruse tervisetõendid, mis võimaldavad reisimist ja riikidesse sisenemist, on nõudlus meie pardateenuse järgi hakanud vähenema, ning oleme otsustanud, et vähendame pakutava teenuse mahtu oma laevadel,» ütles Tallink Grupi kliendikogemuse valdkonna juht Age Vanajuur.

«Samas on Farmatar hiljuti avanud testimispunkti Tallinna Sadama D-terminalis, mis tagab, et testimisteenus on endiselt lihtsasti ja mugavalt kättesaadav neile, kes seda vajavad,» lisas Vanajuur.

Tallinna Sadama Vanasadama D-terminalis asuv testimispunkt on avatud pühapäevast reedeni, kell 9:00-21:00, ja laupäeviti kell 9:00-19:00.