Linn toetab erahuvikoolide tegevust pea veerand miljoniga

Toetus on mõeldud huvikoolide õpetajate töötasude maksmiseks ja õppevahendite soetamiseks, teatas linnavalitsuse pressiesindaja reedel.

Toetust saavad 30 erahuvikooli, kus õpib kokku 6 600 Tallinna noort. Toetuse suurus erahuvikooli kohta on vastavalt õpilaste arvule 6000 kuni 17 000 eurot, mis makstakse välja üks kord aastas.

Erahuvikoolid saavad linnalt toetust taotleda juhul, kui nad on tegutsenud Tallinnas vähemalt viis aastat, nende õppekavad on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) ja seal õpib vähemalt sada õpilast vanuses 7-19, kelle elukoht on Tallinn.