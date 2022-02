Kallas kohtumisel Harrisega: meil on kindlus, et NATO kaitseb igat ruutmeetrit alliansi territooriumist

USA asepresident Harris rõhutas, et USA reageerib jõuliselt ja otsustvalt Venemaalt lähtuvatele ohtudele. «Meil on kindlus, et NATO kaitseb igat ruutmeetrit alliansi territooriumist,» märkis Kallas.

Samuti märkis peaminister, et vastus Venemaa nõudmistele on endiselt ühene – me ei tee järeleandmisi Euroopa julgeoleku aluspõhimõtetes. «NATO ei too mitte mingil juhul oma vägesid meie piirkonnast ära - vastupidi, neid tuuakse siia juurde. Juba praegu on liitlased oma kohalolu idatiival suurendanud,» ütles Kallas.