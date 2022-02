Laanet: USA juhtroll praeguses kriisis on hindamatu

«Hindame kõrgelt Ameerika Ühendriikide juhtrolli kriisi lahendamisel. Eesti on koos Läti ja Leeduga teinud ka ise pingutusi oma julgeoleku suurendamiseks, kuid on päevselge, et praeguses olukorras vajab Balti regioon täiendavat sõjalist tugevdust,» ütles kaitseminister Kalle Laanet peale kohtumist.



«Liitlaste ühtsus ning valmidus täiendavate vägede kiireks liigutamiseks on praeguses olukorras võtmetähtsusega,» lisas ta.



Ministrid nõustusid ühisel arutelul, et ülimalt oluline on tagada Ukrainale poliitiline ja praktiline toetus.



Kreml ei ole rahul diplomaatiliste kõneluste senise tulemusega, mistõttu on väga tõenäoline Venemaa Föderatsiooni presidendi soov kriisi veel eskaleerida. See aga on fundamentaalselt muutmas julgeolekuolukorda Euroopas.



Putini režiim jätkab hübriidoperatsioonide läbiviimist, valeinfo kampaaniaid ja küberründeid, samuti survestab Euroopat energiavarustusega.