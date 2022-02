Kallas kohtumisel Johnsoniga: tuleb valmis olla pikaks kriisiks

Peaministri sõnul hindab Eesti kõrgelt Ühendkuningriigi panust meie julgeolekusse. Üheks näiteks on ka Ühendkuningriigi juhitud Ühendekspeditsioonivägi (Joint Expeditionary Force - JEF). «Nõustusime selles formaadis koostööd veelgi suurendama. Näiteks tegin ettepaneku, et võiksime JEFis osalevate riikidega korraldada regulaarseid õppusi,» ütles Kallas. Lisaks rõhutas Kallas, et Madriidi tippkohtumise eel on oluline pidada põhjalikke arutelusid NATO idatiiva pikaajalise kaitsepoliitika teemadel ka kõrgel poliitilisel tasemel.



Kaitsekoostöö Eesti ja Ühendkuningriigi vahel on olnud pikaajaline ja väga tihe nii kahepoolselt kui NATO raames. Ühendkuningriik on Eestis asuva NATO lahinggrupi juhtriik ning britid on osalenud mitmel korral NATO Balti õhuturbemissioonil. Samuti on Ühendkuningriik liitunud Tallinnas asuva NATO küberkaitsekeskusega.