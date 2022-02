Õdede arv kasvab esialgu euroraha toel

«Kokkuleppe saavutamine võttis kolm aastat, aga oleme rahul, sest nii peatame olukorra halvenemise,» lausus õdede liidu president Anneli Kannus (Eesti 200). «Samamoodi on tähtis see, et kui eelmisel korral oli tööandjatest laua taga vaid haiglate liit, siis värskel leppel on ka kiirabi, perearstide ja erameditsiini esindajate allkirjad.»