Murelik politsei: paljud inimesed on loobunud maski kandmisest

Korrakaitsjate kinnitusel kontrollisid nad reedel ja laupäeval maski kandmist ühistranspordis Kesklinnas ja Lasnamäel. Seda seetõttu, et terviseameti hinnangul on risk ühistranspordis nakatuda – tegemist on väikese piiratud alaga, kuhu koguneb tihedalt palju inimesi ja maski kandmine on väga oluline.