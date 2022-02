Hoolimata teravast olukorrast Ukrainas puudub Baltimaadele sõjaline oht

Tellijale

Truss ütles Briti konservatiivsete vaadetega tabloidlehele Mail on Sunday antud eksklusiivses intervjuus, et kui Putin ründab Ukrainat, siis oleks see ettekuulutus, mille kohaselt on Venemaa valmis jõuga annekteerima teisigi endisi Nõukogude Liidu okupeeritud riike, nagu Baltimaad. «Me peame Putini peatama, sest ta ei piirdu Ukrainaga,» sõnas ta.

Briti välisministri hinnangul võib Putin järgmisena ette võtta Baltimaad.

«Kardan, et see, mida me näeme, osutab suurimale sõjale Euroopas alates 1945. aastast, kui vaadata kas või ainult selle plaani mastaapsust,» rääkis Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson.