OSCE peasekretär kutsus kõiki Donbassi osapooli austama relvarahu

Schmid märkis, et OSCE vaatlejad on fikseerinud Minski kokkulepetega keelatud raskerelvade kasutamise intensiivistumise.

«Tsiviilelanike elude ohtu seadmine on vastuvõetamatu,» rõhutas peasekretär.

OSCE korraldab esmaspäeval alaliste esindajate erakorralise kohtumise, et leida viise pinge leevendamiseks Ukrainas, teatas eesistujariik Poola.

«Kohtumine on kokku kutsutud esmaspäevaks,» ütles Poola asevälisminister Pawel Jablonski uudisteagentuurile PAP pärast Kiievi vastavat palvet seoses konflikti järsu eskaleerumisega Ida-Ukrainas.

OSCE vaatlejad on viimastel päevadel teatanud sadadest suurtüki- ja miinipildujarünnakutest konfliktis, mis on möllanud alates 2014. aastast ja nõudnud üle 14 000 inimelu.

Moskva on selliseid plaane eitanud.

Poola OSCE esindaja Adam Halacinski säutsu kohaselt oli Ukraina taotlenud kohtumist, et arutada «kiiresti halvenevat julgeolekuolukorda kohapeal».

«Selle eesmärk on arutada kõike, mis viimastel tundidel on juhtunud ja milliseid samme peaks OSCE selles olukorras astuma, et ennekõike pingeid maandada,» ütles Jablonski.