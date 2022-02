Teed on esmaspäeval kohati libedad

Varahommikul on riigiteede seisukord piirkonniti erinev. Kui valdavalt on põhi- ja tugimaanteed soolaniisked, siis Lääne-Virumaal tuleks arvestada teepinnal oleva härmatisega. Ida-Virumaa, Lõuna- ja Lääne-Eesti teedel on aga teeilmajaamad tuvastanud jääd. Teedel on suur libeduseoht.