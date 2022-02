Rammo aimas teenemärgi saamist juba suvel, kui haigla küsis, kas võib tema andmeid Punase Ristiga jagada. «Eks seda võis ju oodata ka, sest eluaeg on need sada pluss korda annetanud saanud ja mul on koos juba 250,» ütles Rammo.

Ta lisas, et proovib jätkata vereannetust nii kaua kui vanus lubab. «Ma käin kaks korda kuus ja mingi 10 aastat veel vanusega lubatakse. See on niisugune tore rutiin ja täiesti nähtamatu tegevus, välja arvatud see üks kord elus praegu,» sõnas Rammo.