Tipprestorane pidav Peäske: suure töö kodumaiste taludega teevad tegelikult ära meie kokad

Peäske sõnas, et ega ta igapäevaselt selliste auhindade nimel ei tööta, kuid kahtlemata on tegu suure tunnustusega. Sarnaselt mitmele teisele teenetemärgi saajale ei osanud ka tema oma nime nimekirjas oodata.

««Talust taldrikule» on meie märksõna olnud juba pea 11 aastat,» nentis Peäske. «2011. aastal avatud restoran Leib alustas selle kontseptsiooniga. Tänane restoran Lee (endine Leib - toim.) on köögistiili küll muutnud, kuid põhiline idu, et toome kohalike väiketootjate kauba Tallinna restoranilauale, on meie süda tänase päevani,» märkis ta.