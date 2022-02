Tegevväelane teenetemärgist: raske on seda emotsiooni kirjeldada

«Kui täna teenistuskaaslane luges mulle Postimehe uudist ette, mõtlesin, et ta teeb nalja,» kirjeldas Lagerest esmast emotsiooni. Küll aga otsis ta uudise üles, kui Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Eero Aija talle helistas: «Leidsin seejärel ise selle uudise ja lugesin mitu korda enne kui jäin uskuma, et see on tõsi. Alguses võttis tummaks ning nüüd on juba väga hea meel ja uhke tunne. Raske on seda emotsiooni kirjeldada,» tunnistas ta.

Lagerest sõnas, et tal polnud kunagi eesmärki käia kümnel missioonil. «Tähtis ei ole arv, vaid olla oma kohal, teha seda, mida oskad, areneda ja õppida,» põhjendas ta.

Enim on talle meelde jäänud esimene ja seni viimane missioon. Esimene aastast 1996, viimane möödunud aasta lõpust.

Ingvar Lagerest FOTO: Liis Vaksmann

«Esimest korda läksin oma tööd ÜRO missiooni raames Lõuna-Liibanoni tegema, oli kõik uudne: teenimine koos teiste riikide sõduritega, uus maastik, uus kodust erinev olukord,» kirjeldas Lagerest, lisades, et kaitseväelase elukutse valinud inimene arvestab, et teenib seal, kus riik teda vajab. «Malist, viimaselt missioonilt, tulin möödunud aasta lõpus. Eks ta ongi seepärast paremini meeles, et alles lõppes,» usub ta.