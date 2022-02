Terras: Putin tunnustas separatistide vabariike, et Vene tavaväed sisse viia

Ta lisas, et Venemaa väited, et Ukraina valmistub Venemaad ründama, on hullumeelsed. «Praegu on Venemaa Ukraina piiridele koondanud 180 000 sõdurit ja Venemaa üritab väita, et neist palju väiksem Ukraina tahab neid rünnata,» ütles Terras.

Endine kaitseväe juhataja peab ka Gazpromi tänast teavitust Euroopa gaasireservide osas Putini plaani osaks. «Kuigi me peame kasutama ära iga võimalust edukaks diplomaatiaks, siis Venemaa lükkab tagasi iga võimaluse selleks, mida me avasüli pakume. Ukrainas võib selle asemel näha organiseeritud eskalatsiooni ja relvarahu rikkumisi,» ütles ta.

Terras tunnustas aga ukrainlaste valmidust oma kodumaa eest võidelda. «Nad on kindlad, et nad suudavad oma riiki kaitsta. Mõni neist on 2014. aastast alates kaevikutes olnud. Ukraina sõdurid on kogenenud, nad tõepoolest on valmistunud. Nende jaoks on rindel olemine nagu rutiin.»