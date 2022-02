Paet: Putin on taas näidanud, et tal on teiste riikide seisukohtadest ükskõik

Laiem mure on Paeti sõnul see, et Putin on taas näidanud, et tal on rahvusvahelisest õigusest ja teiste riikide seisukohtadest täiesti ükskõik. «Ja seda tuleb Venemaa igasuguste edasiste kavade osas arvesse võtta. Putin nägi, et ei Gruusias, Süürias ega seni Ukrainas ta nahaalsustele jõuga vastu ei astutud ning see on teda ainult kannustanud.»