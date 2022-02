Keskerakond eemaldas kodulehelt viite koostööprotokollile Ühtse Venemaaga

Muudatus võeti maha juba eelmise aasta septembris.

«Aga juba 2016, kui Keskerakond sai peaministrierakonnaks, siis me ütlesime, et see koostööprotokoll ei kehti,» lausus Karilaid ja rõhutas, et tegemist pole lepinguga, nagu aeg-ajalt öeldakse. «Koostööprotokolli on võimalik ühepoolselt üles öelda ja seda oleme ammu juba teinud.»

Keskfraktsiooni esimees Jaanus Karilaid FOTO: Tairo Lutter

Koostööprotokollis ei ole Karilaiu sõnul mitte mingisuguseid õigusi ega kohustusi. «Tol hetkel, kui see tehti, näidati üles koostöötahet. Kui see allkirjastati, siis kohe peatselt seejärel seda meie jaoks ei olnud. Seda on Jüri Ratas peaministriks saades ka korduvalt rõhutanud, et seda koostööprotokolli meie jaoks ei ole. Seda on võimalik ühepoolselt üles öelda ning seda oleme korduvalt ka teinud.»

Kas koostööprotokollile järgnes ka mingi reaalne koostöötegevus? «Kui me meenutame perioodi, kui Putin tuli võimule, siis on olnud erinevaid lootusi, kuidas Venemaa muutub. Need muutused purunesid Gruusia kriisiga ja kõigi edasiste sammudega. Ehk see rahvusvaheline kontekst on omas ajas olnud kahtlemata muutuv.»

Kuigi mitmed Keskerakonna rahvasaadikud - näiteks Oudekki Loone, Mihhail Stalnuhhin - on esinenud repliikidega, mis lähevad vastuollu Eesti välispoliitilise hoiakuga, siis Karilaiu sõnul pole ühelegi poliitikajälgijale nende arvamused üllatuseks. Ta rõhutas, et Keskerakond on oma tegevuste, sammude ja poliitikutega tugevdanud oluliselt Eesti julgeolekut.

Koostöölepingu Venemaa võimuerakonnaga Ühtne Venemaa sõlmis Keskerakond 2004. aastal. Koostööleppe allkirjastajasid Keskerakonna poolt Mailis Reps ja Ain Seppik, kes 2013. aastal astus hoopis Reformierakonna liikmeks. Ühtse Venemaa poolt kirjutasid alla Valeri Bogomolov ja Valeri Gussev.

Seppik põhjendas toona, et Keskerakond tahtis sundida valitsust vähendama bürokoraatiat Eesti-Vene suhetes. Mitu partei parlamendifraktsiooni liiget avaldas lepingule vastuseisu ja rääkis parteist lahkumisest. Järgnevatel aastatel käisid nii Seppik kui teised keskerakondlased pidevalt Ühtse Venemaa kongressil. 2006. aasta novembris tõdes Seppik, et suhted Ühtse Venemaaga on pärast koostööprotokolli sõlmimist jahenenud.