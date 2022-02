Maaeluminister hakkab arutama kelgukoerte ketispidamise tingimusi

Maaeluminister Urmas Kruuse ütles, et 7. märtsil kohtuvad huvipooled ja siis antakse ülevaade ettepanekutest. Samuti saavad sõna ümarlaual osalevate organisatsioonide esindajad, et tutvtustada oma seisukohti. «Eelnõu eesmärk on parandada veokoerte heaolu – saame seda parimal moel teha siis, kui oleme probleemid ja võimalikud lahendused ühiselt läbi rääkinud,» selgitas minister.

9. veebruaril rääkis ka loomakaitse liidu ja loomakaitse pääste grupi asutaja Heiki Valner «Reporterile», et riik soovib lemmiklooma pidamise nõuetes erandi teha veokoertele.

Praegune lemmiklooma pidamise seadus ütleb, et ketis koer peab saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses. Nüüd tahetakse määrusesse lisada tingimus, et sellist nõuet koera liikumisruumi ulatuse kohta ei ole vaja kohaldada vähemalt 2 meetri pikkuse keti otsas peetava veokoera suhtes. Selline suhteliselt lühike kett on lubatud, kuna veokoer saab oma liikumisvajaduse rahuldatud treeningute ja töö käigus ning ketti pannakse ta pigem puhkeajaks, on lisatud ettepanekus.

«Ööpäev läbi lubada mingitel koertel olla väga lühikese keti otsas on ka väga lühinägelik, sest üleöö tekib meil väga palju veokoeri. Meie eesmärk oli keelustada ketispidamist. Mis me saime? Saime kahemeetrised ketid,» lausus Valner.

Põllumajandusministri määruse nr 76 «Lemmikloomade pidamise nõuded» muutmise eelnõule saab esitada ettepanekuid tänase päeva ehk 22. veebruari lõpuni.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Hendrik Kuusk sõnas «Reporterile», et nemad ei saa määrusi luues eeldada, et keegi võiks loomi piinata või see oleks nende eesmärk.

«Selle määruse väljatöötamine oli tööplaanis. See on uus haru Eestis, kuna paar aastat tagasi ei võinud keegi mõeldagi, et keegi võiks Eestis pidada kelgukoeri. Viimased aastad on näidanud, et on lund palju ja initsiatiivikad inimesed,» ütles Kuusk ja lisas: «Loomakaitseseaduse alusel ei olnud mainitud selliselt kasutatud loomade kaitsenõudeid.»

Maaeluministeerium on kehtestamas kelgukoerte kaitsenõudeid. Valneri sõnul on praegu üheselt kirjas: 40 ruutmeetrit ketikoerale.

«Eestis on tuhandeid koeri, kes ei saa liikudagi. Me tekitame ühe grupi koeri juurde, kes on n-ö veokoerad. Panna vastutus koeraomanikule ja rääkida, et ta on hea oma looma vastu – see on pigem muinasjuturaamatus. Vaadake, mis toimub,» muretses Valner.