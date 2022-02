Youtubes avaldatud vestlus tõukub asjaolust, et julgeolekuteemasid käsitlev ajakiri Suomen Sotilas, millele Masso on teinud kaastööd seitse aastat, keeldus avaldamast Masso artiklit Venemaa poolse agressiooni eskaleerumisest, kuivõrd autor nägi selles ühe geopoliitilise ohufaktorina Euroopa Liidus rakendatavat koroonasegregatsiooni.

«Selgub, et 2022. aastal ei tohi Soomes kritiseerida segregatsiooni, mida Soome plaanib järgida vastu nii rahvatervise ekspertide kui ka põhiseaduse ekspertide soovitusi,» on Masso kriitiline, arvates interjuus muuhulgas, et meedia ei ole koroonakriisis oma ülesandeid täitnud ja on toiminud pigem ametivõimude sülekoerana.