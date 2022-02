Lippuritele on talv aasta parim aeg. Päike tõuseb hiljem ja loojub varem. Nii ka praegu. Lippur Hillar Leyl on rutiin nii sees, et ta saabub tööle muretult kakskümmend minutit varem ja võtab suuna torni poole. Kell 7.39 paneb ta torni paneelist mängima hümni signatuuri ja väntab sinimustvalge keset lörtsitormi Pika Hermani tippu.