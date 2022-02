Presidentide kohtumist saatis tänulikkus ja tõsidus: «Putin peab mõtlema, mis sammu ta tegi»

Tellijale

Ehkki maailm on toimuvast valdavalt ärevil, nentis Eesti president, et kuigi see võib kõlada üllatavalt, näib Ukraina poliitikutel jätkuvat igapäevane töö ja paanika asemel on tunda eelkõige pettumust. «Kohtumisel poliitikutega jäi tõesti selline mulje, et muidugi ollakse mures, aga hirmutunnet, et kas see eskaleerub... [ei ole]. Zelenskõi on alati üles näidanud optimismi,» rääkis Karis.

Nagu öeldakse, on ajalool kombeks korduda, ja sotsiaalmeedias on esitatud küsimus: kes siis järgmiseks? Presidendid meenutasid idanaabri varasemaid käitumismustreid ning 2014. aasta sündmusi Ukrainas, kuid pikemalt nad Karise sõnul sellel ei peatunud. Toona Karise kirjeldusel pigem nõukogudeaegsesse vormi toppama jäänud jõustruktuurid on nüüd tunduvalt tugevamad: «Praegu on nad kindlasti rohkem valmis, nagu olen maininud ka nende sõjaväereformi.» Raha, mis Ukraina kaitse-eelarvesse suunatakse, on Eesti presidendi sõnul märkimisväärne: ligi viis protsenti SKTst.