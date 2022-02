Välisministeerium kutsus välja Venemaa saatkonna ajutise asjuri

Tammsaar rõhutas, et Eesti hinnangul on tegu rahvusvahelise õiguse, sealhulgas ÜRO põhikirja, Helsingi lõppakti, Pariisi harta ja Budapesti memorandumi räige rikkumisega. Venemaa samm on täielikus vastuolus Minski lepetega, mille eesmärgiks oli tagada rahu Ukraina idaosas.