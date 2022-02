Keskerakonna Pirita piirkonda asub juhtima Tõnis Liinat

Liinati sõnul tähendavad kõrged eesmärgid ka suurt vastutust Pirita linnaosa arengu ja selle elanike suhtes. «Uuel juhatusel on suur vastutuskoorem ja ainult ühiselt pingutades on võimalik tulemuseni jõuda. Hea meel on tõdeda, et kuigi Pirita on elanike arvult Tallinna kõige väiksem linnaosa, on sündivus siin absoluutnumbrites suurim. See on märk sellest, et Pirita on perekeskne linnaosa ja lastele on loodud üleskasvamiseks hea elukeskkond.»