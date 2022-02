Eesti valitsus taotleb NATO lepingu artikkel 4 konsultatsioone

Peaminister Kaja Kallase sõnul on teoks saanud kogu Euroopat ähvardav oht, kus Venemaa ründab sõjaliselt suveräänset Euroopa riiki. «Venemaa laiaulatuslik agressioon on ohuks kogu maailmale ja kõigile NATO riikidele, mistõttu tuleb algatada NATO konsultatsioonid liikmesriikide julgeoleku tugevdamise kohta, et rakendada täiendavad meetmed NATO liikmesriikide kaitse kindlustamiseks. Kõige mõjusam vastus Venemaa agressioonile on ühtsus. Kinnitan kõigile Eesti inimestele, et otsest sõjalist ohtu Eesti julgeolekule ei ole ja olukord Eestis ning meie välispiiril on rahulik,» rõhutas Kallas. «Valitsus on selleks kriisiks valmistunud, me jälgime olukorda kogu aeg ja tagame inimeste turvatunde.»