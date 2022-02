Zelenksõi kehtestas sõjaseisukorra

«Kallid Ukraina kodanikud, täna hommikul teatas president Putini sõjalisest erioperatsioonist Donbassis. Venemaa korralda rünnakuid meis sõjalise taristu ja meie piirivalve vastu. Plahvatusi kostis mitmest Ukraina linnast. Me kehtestame sõjaseisukorra kogu riigi territooriumil. Minut tagasi vestlesin ma president Bideniga. USA on juba alustanud rahvusvahelise toetuse koondamist. Täna tuleks teist igaühel magada rahulikult. Jääge koju, kui saate. Me töötame. Armee töötab. Kogu kaitse- ja julgeolekuvaldkond töötab. Ei paanikale. Me oleme tugevad. Me oleme kõigeks valmis. Me võidame kõiki, sest me oleme Ukraina,» lausus Zelenskõi lühikeses pöördumises.