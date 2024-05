Ilta-Sanomat märkis oma juhtkirjas , et näiteks Briti ajaleht The Sun maalis Soomest pildi, kui lendude jaoks riskantsest sihtkohast.

«Kogenud Soome piloodid on aga rõhutanud, et lendamine on siiski turvaline ja GPS-navigatsiooni saab asendada teiste süsteemidega. Sagedased häirejuhtumid võivad siiski tekitada muret tavalistes lennureisijates, kellest osa niikuinii lendamist kardab. Hirmu levitamine on üks Venemaa eesmärke,» kirjutas Ilta-Sanomat.