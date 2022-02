Meelis Oidsalu: Valgevene lõpetas täna faktilise omariikluse

«Seoses sellega, et rünnakusse Ukraina vastu on kaasatud ka Valgevene, võib ühtlasi lugeda lõppenuks Valgevene eksisteerimise suveräänse poliitilise ja sõjalise jõuna,» kommenteeris Oidsalu.

«Sisuliselt on Kaliningrad kaotanud enklaavi staatuse. See omakorda mõjutab lisaks Poolale, Leedule ja Lätile, kellel on piir Valgevenega, ka Eesti kaitset,» lisas ta.