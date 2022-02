Terras: NATO ei tohi välistada reaalset sõjalist abi Ukrainale

Terrase sõnul kinnitab informatsioon Ukrainast, et Venemaa korraldatud raketirünnakud on laialdased: Marijupolis, Odessas, Žitomiris, Hersonis, Zaporižijes, Lvivis ja mitmestes teistes Ukraina linnades on toimumas Venemaa dessantvägede sissetung.

«Rünnaku alla on sattunud ka Ukraina üksused piiril Valgevenega. See on väljakutse EL-ile, NATO-le ja läänele laiemalt. NATO peab sellele kiiresti reageerima ja märgatavalt tugevdama alliansi idapiiri sõjaliselt,» ütles Terras, rõhutades et NATO ei tohi välistada reaalset sõjalist abi Ukrainale.

Terras lisas, et Eesti peab omalt poolt suurendama märkimisväärselt kaitseinvesteeringuid. «Eesti peab enda iseseisvat kaitsevõimet tugevdama. Vajame riigikaitselaenu vähemalt ühe miljardi euro ulatuses, et katta praegused võimelüngad,» ütles Terras.