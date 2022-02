Perling: veel eile õhtul oli mul Ukraina kolleegidega intervjuu, täna kell 10 pidime jätkama

Sellest ajast, kui Perling viimati Kiievis oli, on möödas juba nädalaid. «Siis, kui britid ja jänkid hakkasid lahkuma, lükkusid mul intervjuud edasi,» avaldas Perling.

Läbi arvutiekraani tegi ta veel eilse õhtuni Kiievi kolleegidega intervjuusid ning täna kell 10 pidanuks ta intervjuudega jätkama.

«Ma töötan Ukrainale ja olin eile isegi uhke selle üle, et oma riigi sünnipäeva tähistan nende õigusriigi jaoks kõrgete justiitsametnikega intervjuusid tehes. Pinge läheb mööda, sõda läheb mööda, aga majandus ja õigusriik on need, mis riiki edasi viivad.»

Perling jätkas: «Kui uudis täna tuli, siis kõik meie intervjuud tühistati ja mul ei jäänudki muud üle, kui kirjutada, et oleme nendega. Ukraina on tugev, jääb Läände, me kohtume peagi ning töötame edasi, sest seda on vaja. Vastus täna hommikul Ukrainast tuli kiiresti ja see oli üks lühike lause: «Meie võidame» ning Ukraina lipp. Ma arvan, et sellega on kõik öeldud.»