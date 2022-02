Siseminister Jaani: ühtsusel on täna veelgi olulisem tähendus

«Tallinna politseiorkester on siseministeeriumi valitsemisalale oluline sümbol, mille kõrgeim eesmärk on alati olnud ühtsustunde loomine läbi muusika. Tänasel päeval, kui tähistame iseseisvust ja iseolemist, on maailmas toimuva taustal just ühtsusel meie jaoks veelgi olulisem tähendus. Seetõttu on mul suur rõõm anda see orkestri jaoks kauaoodatud uus pill nii vajaliku ja ülla eesmärgi teenistusse,» ütles siseminister Kristian Jaani.