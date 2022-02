President Karis aastapäeva kõnes: kriiside kobar koob läbi ühiskonna ebakindluse vaipa

President Karis peatus aastapäeva kõnes Venemaa presidendi Vladimir Putini varahommikusel otsusel tungida Ukraina territooriumile. Karise sõnul on Venemaa alustatud sõda kuritegu, mis võtab paljude ukrainlaste ja venelaste elud. «Need ohvrid on tema hingel ja südametunnistusel,» lausus riigipea.

Karise hinnangul on Venemaa juhtkonna eesmärk selge – tõmmata Euroopasse uus eesriie, mis jagaks riigid nendeks, kellel on õigus ise vabalt otsustada ning nendeks, kes peavad arvestama Venemaa julgeolekuhuvisid.

Karis avaldas toetust Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile, öeldes, et Ukrainal on väga palju sõpru, kellega on võimalik üheskoos kehtestada uusi sanktsioone Venemaale. «Kaitstes Ukraina vabadust, ukrainlaste enda valitud teed, kaitseme ka seda, mida oleme ise aidanud ukrainlastel üles ehitada,» märkis president.

President rääkis aastapäeva kõnes ka Eesti ühiskonda läbivatest kriisidest, tuues esile nii koroonapiirangud, suurenenud energiaarved ja julgeolekukriis. «See kriiside kobar koobki läbi ühiskonna ebakindluse vaipa,» sõnas ta.

Karis peatus kõnes ka noorte vaimsel tervisel ning pandeemia rollil selle probleemi võimendamisel. «Vaimse tervise murede kasvu taga on palju enam kuhjunud põhjusi,» nentis Karis, lisades, et ühiskonnas ei räägi me sellest teemast piisavalt ega mõista probleemide tõsidust.

Karis pöördus noorte poole, pannes südamele, et mured ei ole nõrkus. «Need on päris mured,”» rõhutas ta. Karis nentis, et riik ja kohalikud omavalitsused on jätnud vajalikud sammud tegemata, et tee erialase abini ei oleks nii keeruline.