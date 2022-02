Eesti saatkond saatis osa töötajaid Kiievist ära

Kaimo Kuusk ütles, et Eesti saatkond jääb Kiievisse kohale seni, kuni see on veel vähegi turvaline. «Jälgime olukorda ja peame vastu,» sõnas suursaadik.

Ta rääkis, et osa saatkonna töötajatest saadeti täna siiski ära, mõned lahkusid hommikul ja mõned lõuna paiku, nii et hetkel jäi kohale kolmandik koosseisust. Ta lausus, et ära minna on juba ka keeruline, kuna kõik väljasõiduteed on umbes.

Euroopa Liidu esindaja Ukrainas Matti Maasikas ütles Kuku raadiole antud intervjuus, et mõned Euroopa Liidu riikide suursaadikud on Kiievist lahkunud. Ta rääkis, et täna vahetati kohal olevate suursaadikutega informatsiooni ja koordineeriti järgmisi samme.