Eesti lühiuudised

TTJA keelab Vene kanalite edastamise

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on alustanud menetlust, et keelata teatud Vene telekanalite taasedastamine Eesti territooriumil. Ameti peadirektor Kaur Kajak ütles, et TTJA jälgib kõiki Vene kanaleid, kuid praegu on täpsema vaatluse all kaheksa, nende seas RTR-Planeta, RTVI, Rossija 24, REN TV, NTV Mir ja PBK. Kui amet otsustab nende kanalite taasedastamise Eesti territooriumil keelata, peavad Eesti telekomiettevõtted seda ka kohe tegema. Kajak kinnitas, et TTJA annab endast parima, et täna vastav otsus vastu võtta. «Igal asjal peab olema juriidiline alus,» rõhutas ta. ERR