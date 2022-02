Kiievis viibinud välisminister Liimetsal õnnestus Ukrainast ohutult lahkuda

«Eesti suursaadik on jätkuvalt Kiievis ja meie saatkond on üks viimaseid ELi saatkondi, mis Ukrainas veel tööd jätkab. Oleme mõtteis Eesti diplomaatidega, kes eesliinil suurima pühendumusega oma tööd jätkavad,» lisas Kallas.

«Brutaalsus, millega Putin on astunud Euroopa demokraatia vastu, on šokeeriv, aga ukrainlastel on meeletu kaitsetahe ning vaprus,“ rõhutas Kallas telefonikõnes. Peaminister kinnitas, et Eesti teeb jätkuvalt rahvusvahelisel areenil kõik jõupingutused selleks, et Ukrainat aidata.