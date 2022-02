Eesti võimaldab Ukraina kodanikel viibimisõiguse lõppedes Eestis ajutiselt edasi viibida

Seoses Ukrainas alanud sõjaga ning tõsiasjaga, et Ukrainasse naasmine on hetkel ohtlik ja ka logistiliselt keeruline, otsustas PPA siseministeeriumi nõusolekul võimaldada riigis edasi viibida ka neil Ukraina kodanikel, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud või lõpeb lähiajal.

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul tähendab see, et need inimesed ei pea viisa või muu viibimise aluse pikendamist taotlema. «Samuti tähendab see otsus, et nüüdsest saab Eestisse viisavabalt siseneda ka need Ukraina kodanikud, kel pole biomeetrilist passi,» selgitas Vaher. Varasemalt said viisavabalt Eestisse tulla vaid biomeetrilise passiga Ukraina kodanikud.