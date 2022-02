Euroopa Parlament koguneb 1. märtsil erakorralisele täiskogule

24. veebruari avalduses mõistis Euroopa Parlamendi esimeeste konverents ühemõtteliselt hukka Venemaa rünnaku Ukraina vastu ning rõhutas, et sissetung on põhjendamatu ja ebaseaduslik. Parlamendi juhid rõhutasid, et Ukraina on iseseisev ja suveräänne riik, mille territoriaalne terviklikkus ei ole läbiräägitav